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43 минуты назад

Туристическую карту Moscow CityPass Express выпустили в Москве

Москва24

В Москве выпустили туристическую карту Moscow CityPass Express. Она позволит путешественникам получать скидки и привилегии в столице, сообщили в комитете по туризму.

Туристическую карту Moscow CityPass Express выпустили в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Владельцы карты смогут побывать на обзорной экскурсии по Москве на двухэтажных автобусах Moscow City Sightseeing, в парке "Зарядье" и на стадионе "Лужники", а также посетить столичные музеи ГМИИ имени Пушкина, музей архитектуры имени Щусева и Еврейский музей и центр толерантности", – отметили в Мостуризме.

Еще путешественникам в Москве будет доступна канатная дорога на Воробьевых горах и смотровая площадка гостиницы Radisson Collection Hotel.

Карта имеет фиксированную стоимость 5 100 рублей, что на 15% меньше, чем покупать все билеты по отдельности. Карта будет работать в течение 30 дней после первого использования. Получить ее можно в кассах Музея советских автоматов по адресу Рождественка, дом 12.

При посещении мероприятий и учреждений по Moscow CityPass Express необходимо иметь карту при себе.

Ранее сообщалось, что Москва стала самым популярным направлением для туристов в возрасте от 17 до 24 лет по итогам исследований сервиса для путешественников OneTwoTrip. Доля бронирований на столицу составила порядка 31,8%, Санкт-Петербург – 14,8%, Сочи – 6,1%.

Одними из самых востребованных зарубежных направлений для россиян стали Ереван, Стамбул и Бишкек.

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