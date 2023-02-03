Собянин: За 10 лет в ТиНАО построили 11 спортивных объектов

За последние 10 лет в Троицком и Новомосковском административных округах столицы построено 11 спорткомплексов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Больше пространства для активного образа жизни появляется в ТиНАО Москвы, где строим много новых спортивных объектов. За 10 лет в этих округах открыто 11 спортивных комплексов, в том числе лыжная трасса в Михайлово-Ярцевском, спортивно-досуговый центр в Троицке, спортивно-оздоровительный центр в Сосенском, ледовый тренировочный центр «Снегирь Арена» в Марушкинском, городская спортивно-оздоровительная база «Лесная», - говорится в сообщении.
Мэр добавил, что в ближайшие годы планируется достроить и открыть в ТиНАО спортивный комплекс в поселении Киевский, спорткомплекс на территории жилого комплекса «Новое Внуково», ледовую арену в Щербинке, всесезонный спортивно-развлекательный комплекс рядом со станцией метро «Прокшино».