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1 час назад

Собянин: За 10 лет в ТиНАО построили 11 спортивных объектов

Агентство «Москва»иещё 2

За последние 10 лет в Троицком и Новомосковском административных округах столицы построено 11 спорткомплексов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин: За 10 лет в ТиНАО построили 11 спортивных объектов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Больше пространства для активного образа жизни появляется в ТиНАО Москвы, где строим много новых спортивных объектов. За 10 лет в этих округах открыто 11 спортивных комплексов, в том числе лыжная трасса в Михайлово-Ярцевском, спортивно-досуговый центр в Троицке, спортивно-оздоровительный центр в Сосенском, ледовый тренировочный центр «Снегирь Арена» в Марушкинском, городская спортивно-оздоровительная база «Лесная», - говорится в сообщении.

Мэр добавил, что в ближайшие годы планируется достроить и открыть в ТиНАО спортивный комплекс в поселении Киевский, спорткомплекс на территории жилого комплекса «Новое Внуково», ледовую арену в Щербинке, всесезонный спортивно-развлекательный комплекс рядом со станцией метро «Прокшино».

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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