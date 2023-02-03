Дептранс Москвы запустил первый тематический поезд в 2023 году

В Москве был запущен первый тематический поезд в 2023 году — «Нижний Новгород: 100 % настоящая Россия». Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Каждый вагон был посвящен городам и селам Нижегородской области, отражающим культуру и историю региона. В вагонах люди смогут познакомиться с историей народных художественных промыслов, которыми славится область.

Кроме того, пассажиры увидят знаменитую Болдинскую осень Пушкина и узнают, как интересно провести выходные в Нижнем Новгороде. Поезд будет курсировать полгода, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».