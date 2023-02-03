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1 час назад

Музей транспорта Москвы проведет мастер-классы для детей на Северном речном вокзале 4-5 февраля

Агентство «Москва»

Музей транспорта Москвы в выходные, 4 и 5 февраля, проведет мастер-классы для детей на Северном речном вокзале, так как павильон «Транспорт СССР» на ВДНХ временно закрыт до 6 февраля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.

Музей транспорта Москвы проведет мастер-классы для детей 4-5 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с временным закрытием павильона «Транспорт СССР» на ВДНХ до 6 февраля Музей транспорта Москвы в выходные, 4 и 5 февраля, проведет мастер-классы для детей на Северном речном вокзале», - говорится в сообщении.

Так, 4 февраля будет организована детская художественная автомастерская, а 5 февраля - студия автомоделирования. Как уточняется, приобрести билеты на мастер-классы можно на официальном сайте музея.

Новости Москвы,ВДНХ,
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