Музей транспорта Москвы проведет мастер-классы для детей 4-5 февраля

Музей транспорта Москвы в выходные, 4 и 5 февраля, проведет мастер-классы для детей на Северном речном вокзале, так как павильон «Транспорт СССР» на ВДНХ временно закрыт до 6 февраля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.