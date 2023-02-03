Музей транспорта Москвы проведет мастер-классы для детей 4-5 февраля

Музей транспорта Москвы в выходные, 4 и 5 февраля, проведет мастер-классы для детей на Северном речном вокзале, так как павильон «Транспорт СССР» на ВДНХ временно закрыт до 6 февраля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.
«В связи с временным закрытием павильона «Транспорт СССР» на ВДНХ до 6 февраля Музей транспорта Москвы в выходные, 4 и 5 февраля, проведет мастер-классы для детей на Северном речном вокзале», - говорится в сообщении.
Так, 4 февраля будет организована детская художественная автомастерская, а 5 февраля - студия автомоделирования. Как уточняется, приобрести билеты на мастер-классы можно на официальном сайте музея.