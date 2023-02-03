В Москве выявили 2 800 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 800 против 2 925 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

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Всего в столице с начала пандемии выявили 3 355 623 случая заражения.

Число умерших в Москве за сутки возросло на 13 против 12 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 47 925 смертей. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 2 132, до 3 156 242.

Ситуация в Подмосковье

В Московской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 339 против 369 днем ранее. С начала пандемии в области выявили 1 133 986 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 43, до 1 113 574. Летальные случаи за последние сутки не зафиксированы.

Ситуация в Санкт-Петербурге

За сутки в Санкт-Петербурге число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло на 907 против 822 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 847 639 случаев заражения.