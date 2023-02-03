В Москве наградят лучших собак и отличившихся кинологов

В столичном отеле Four Seasons 6 февраля пройдет ежегодная церемония награждения победителей рейтинга "Лучшие собаки России", заводчиков и хендлеров России, занявших призовые места на различных выставках по итогам 2022 года, а также победителей социальных номинаций, служебных собак и кинологов.

Фото: Пресс-служба проекта «Лучшие собаки России» Пресс-служба проекта «Лучшие собаки России»

Организаторы гала-ужина в честь победителей рейтинга "Лучшие собаки России – 2022" отмечают, что прошлый год был непростым и коснулся многих сфер кинологии. На смену международным выставкам, ранее проводившимся в России, пришли национальные зоотехнические мероприятия со специальным статусом.

В рейтинге "Лучшие собаки России" были учтены более 100 выставок страны и четыре международных чемпионата FCI, где российские собаки одержали немало побед.

Как и прежде, были определены лучшие представители в каждой из 15 номинаций. Социальная часть посвящена достижениям людей и собак - военным, спортсменам, социальным работникам, спасателям, ветеринарным врачам, волонтерам.

Среди лауреатов премии — представители кинологических подразделений Минобороны РФ, МВД, Росгвардии, Пограничной службы ФСБ России. Чествовать будут также номинантов Федеральной таможенной службы и МЧС.

Также в этот день наградят лучший приют, ветеринарного врача, собаку-поводыря, социально ориентированную организацию, канистерапевта.

Второй год подряд на церемонии будут отмечены спортсмены-кинологи - чемпионы России и мира. В роли ведущего мероприятия выступит телеведущий, журналист, профессиональный кинолог и инструктор служебного собаководства Григорий Манев.