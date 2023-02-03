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28 минут назад

Москвичам предрекли мягкую погоду на выходных

Lenta.ruиещё 1

На выходных москвичей ожидает комфортная зимняя погода с небольшим снегом и без сильного ветра. Прогнозом в беседе с «Лентой.ру» поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Москвичам предрекли мягкую погоду на выходных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В субботу, 4 февраля, ночью в столице ожидается минус 2-4, днем — минус 1-2. По области ночью температура может опускаться до минус 7, днем — до минус 5. В воскресенье, 5 февраля, температура понизиться, но несильно — всего на один градус. Ночью она достигнет минус 3-5, днем — минус 1-3.

«Очень мягкая погода, небольшой, местами умеренный снег. Снега у нас за 4,5 число выпадет 3-4 миллиметра — не больше. В общем, вполне комфортная зимняя погода, когда и не оттепель, и нет морозов», — рассказал синоптик.

Ранее Вильфанд сообщал, что в начале февраля в Москве прогнозируется мартовская погода.

До этого аномальная теплая погода в столице наблюдалась 19 января. Тогда, по прогнозам синоптика Татьяны Поздняковой, температура воздуха в столице была существенно выше климатической нормы.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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