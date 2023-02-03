Ракова рассказала о создании трех ревматологических центров в Москве

В столице начали работу специализированные ревматологические центры, организованные на базе многопрофильных больниц. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 3 февраля.

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— В столице заработали специализированные ревматологические центры. Они созданы на базе ведущих стационаров Москвы, в которых накоплен большой опыт работы по данному профилю. Это позволит усилить ревматологическое направление, сосредоточить в центрах лучшие профессиональные ресурсы и вывести оказание медицинской помощи на новый уровень, — сказала она.

В новых центрах москвичи смогут прийти на амбулаторный прием, посетить диагностические процедуры и многое другое. Специалисты подберут им индивидуальную терапию, а также назначат курс лекарств.

Ракова отметила, что сотрудники центров не станут бросать своих пациентов после посещения. Они обеспечат пожизненное диспансерное наблюдение и будут регулярно проводить обследования, передает официальный сайт мэра Москвы.