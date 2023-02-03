Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в феврале называет «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». На первом месте оказалась должность менеджера по продажам IT-оборудования с зарплатой в 400 тысяч рублей.

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«В первую пятерку также вошла вакансия архитектора 1С в Москве, которому предлагают за работу 250 тысяч рублей в месяц. А для молодых специалистов без опыта или с небольшим опытом подойдет вакансия клиентского менеджера прямых продаж в Москве с доходом до 100 тысяч рублей», — говорится в пресс-релизе.

По России вакансиями с самым больших ежемесячным доходом были названы врач-косметолог в Санкт-Петербурге с оплатой в 300 тысяч рублей, вахтенный механик на Камчатке (220 тысяч рублей) и стоматолог-ортопед в Иркутске (200 тысяч рублей). Практически везде обязательными параметрами для соискателя обозначены аналогичный опыт работы и профильное образование.