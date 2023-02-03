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47 минут назад

Сергей Собянин подвел итоги внедрения нового московского стандарта онкологической помощи

Вечерняя Москваиещё 1

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 3 февраля, подвел итоги внедрения нового столичного стандарта онкологической помощи, который начал функционировать в 2019 году.

Собянин подвел итоги внедрения нового стандарта онкологической помощи
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Накануне Всемирного дня борьбы с раком решил подвести итоги внедрения нового московского стандарта онкологической помощи, который мы запустили еще в 2019 году. В его основу легли комплексный подход к лечению в сочетании с максимальным вниманием к каждому пациенту, а также современные технологии и лекарственные препараты, — сказал он.

За время работы нового стандарта специалисты начали выявлять рак на ранних стадиях на 65 процентов чаще, а на нулевой стадии — в 3,5 раза чаще. Кроме того, в Москве вдвое снизилась смертность пациентов в течение первого года после постановки диагноза, отметил Собянин в личном блоге.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что мощность городской инфекционной службы составляет свыше 3,5 тысячи коек. Глава города отметил, что с 2019 года столичные власти дооснастили действующие инфекционные отделения в больницах и реконструировали главный корпус Детской инфекционной клинической больницы № 6.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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