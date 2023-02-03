Собянин подвел итоги внедрения нового стандарта онкологической помощи

— Накануне Всемирного дня борьбы с раком решил подвести итоги внедрения нового московского стандарта онкологической помощи, который мы запустили еще в 2019 году. В его основу легли комплексный подход к лечению в сочетании с максимальным вниманием к каждому пациенту, а также современные технологии и лекарственные препараты, — сказал он.