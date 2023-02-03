В Москве реконструировали восемь подводных газопроводов

Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию восьми уникальных подводных газопроводов. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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Он напомнил, что с 2018 года в столице реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, которая рассчитана до 2024 года.

"Эти сети были построены в период с 1939 по 1965 годы и с тех пор ни разу комплексно не ремонтировались, - рассказал Петр Бирюков. - Работы уже завершены на "Автозаводском", "Даниловском", "Химкинском", "Новодевичьем", "Тушинском", "Рубцовском", "Гольяновском" и "Кутузовском" газопроводах".

Заместитель мэра пояснил, что при проведении реконструкции применяется новая технология укладки дюкеров.

Если раньше по дну реки делались специальные углубления, в которые укладывали трубопровод, то сегодня прокладывают сети на глубине более 10 метров под дном в многослойной защите. Это повышает срок службы таких газопроводов, он составляет более 40 лет. Обновленные дюкеры оснащены автоматическими запорными устройствами, позволяющими в течение двух минут перекрыть газ дистанционно.