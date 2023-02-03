Завершился капремонт фасада дома 1924 года постройки в Сокольниках

Фонд капитального ремонта (ФКР) Москвы сообщил о завершении ремонта на фасаде дома 1924 года постройки, расположенного в столичном районе Сокольники.

Фото: fond.mos.ru fond.mos.ru

"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершены работы по обновлению портрета дома 1Г на улице Малая Остроумовская. Специалисты привели в порядок фасад здания", – рассказали в фонде.

Работы по капитальному ремонту фасада были разделены на несколько этапов. Сначала специалисты расчистили плоскости и отбили штукатурный слой, затем заменили кирпичные сегменты с обработкой антигрибковым составом.

В рамках реконструкции специалисты восстановили балюстрады и тумбы, геометрию плит, заменили напольное покрытия и экраны, а также обновили балконы. Финальный этап включал в себя нанесение нового штукатурного слоя и краски желто-бежевых тонов.

Также сообщается о ремонте цоколя и замене старых входных групп здания. Архитектурный декор выделен белым цветом.

Дом был возведен в 1924 году по индивидуальному проекту в стиле конструктивизма с элементами неоклассики. Он входит в комплекс зданий, которые вместе образуют ансамбль. Заместитель генерального директора фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков отметил, что при восстановлении здания были учтены все его нюансы.