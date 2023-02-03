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1 час назад

В Москве завершился капремонт фасада дома 1924 года постройки в Сокольниках

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Фонд капитального ремонта (ФКР) Москвы сообщил о завершении ремонта на фасаде дома 1924 года постройки, расположенного в столичном районе Сокольники.

Завершился капремонт фасада дома 1924 года постройки в Сокольниках
Фото: fond.mos.rufond.mos.ru

"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершены работы по обновлению портрета дома 1Г на улице Малая Остроумовская. Специалисты привели в порядок фасад здания", – рассказали в фонде.

Работы по капитальному ремонту фасада были разделены на несколько этапов. Сначала специалисты расчистили плоскости и отбили штукатурный слой, затем заменили кирпичные сегменты с обработкой антигрибковым составом.

В рамках реконструкции специалисты восстановили балюстрады и тумбы, геометрию плит, заменили напольное покрытия и экраны, а также обновили балконы. Финальный этап включал в себя нанесение нового штукатурного слоя и краски желто-бежевых тонов.

Также сообщается о ремонте цоколя и замене старых входных групп здания. Архитектурный декор выделен белым цветом.

Дом был возведен в 1924 году по индивидуальному проекту в стиле конструктивизма с элементами неоклассики. Он входит в комплекс зданий, которые вместе образуют ансамбль. Заместитель генерального директора фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков отметил, что при восстановлении здания были учтены все его нюансы.

По информации заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в 2023 году в программу капитального ремонта в Москве войдут более чем 2,3 тысячи столичных жилых домов. Больше всего зданий приведут в порядок в ЦАО.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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