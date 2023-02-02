В Москве начали тестировать систему фиксации непропуска машины скорой помощи

Комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта, работает в тестовом режиме на одной из московских машин скорой помощи. Штрафы на основании данных этого комплекса пока не выписываются, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что водители в центре Москве якобы могут "моментально получить штраф", если не пропустят "скорую": специальное "авто с 103 на борту" оснастили камерами для автоматической фиксации нарушения, которые передают информацию в ЦОДД.

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"В тестовом режиме на один автомобиль скорой помощи установили комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта. Пока речи о штрафах не идет. В тестовом режиме мы прорабатываем возможные алгоритмы работы камер", - прокомментировали в ЦОДД.

Наказание за непропуск "скорой"

Закон, предусматривающий наказание за воспрепятствование работе медицинских работников, в том числе ужесточение санкций за отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах, вступил в силу 6 августа 2019 года. Тогда Уголовный кодекс (УК) РФ был дополнен новой статьей, по которой "воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи", если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента или его смерть, может повлечь за собой максимальное наказание до двух лет лишения свободы в первом случае, до четырех лет - во втором.

Кроме того, статьи 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") УК РФ были дополнены новыми квалифицирующими признаками - совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга. Максимальное наказание по статье 115 может составить до двух лет лишения свободы, по статье 119 - до пяти лет заключения.

Другим законом в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) были установлены штрафы от 4 тыс. до 5 тыс. рублей за воспрепятствование работе медиков, если такое создание помех не сказалось на состоянии пациента.