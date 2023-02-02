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48 минут назад

В Москве выступит один из самых известных коллективов Италии

Российская Газета

Вокальный ансамбль Tenores di Bitti "Mialinu Pira" (Италия), 8 февраля, Москва, Концертный зал им П.И. Чайковского

В Москве выступит один из самых известных коллективов Италии
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Тенора Битти" - один из самых знаменитых коллективов Италии, и он впервые выступит в России в рамках IV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. Ансамбль получил свое название в честь итальянского журналиста, антрополога и писателя Микеланджело Пира, более известного на острове Сардиния как Миалину Пира.

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"Тенора Битти" - это четыре мужских голоса (Бачизио Пира и Арканджело Питтуду - Oche e Mesu Oche, Омар Бандину - Bassu, Марко Серра - Contra), использующие архаичную манеру звукоизвлечения, стиль полифонического народного пения cantu a tenore, один из самых древних способов пения в мире, включенный ЮНЕСКО в список "Шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества".

Певцы гастролировали во многих европейских странах, а также в Тунисе, ОАЭ, Израиле, Японии. Выступления коллектива проходили в зале аудиенций Павла VI, также известном как Sala Nervi в Ватикане, Базилике Рождества Христова в Вифлееме, Auditorium Umberto Agnelli в Токио, Concertgebouw в Амстердаме и многих других самых престижных концертных площадках и музыкальных фестивалях. "Тенора Битти" записали несколько дисков, принимали участие в съемках документальных фильмов, концерты коллектива неоднократно транслировались на радио и телевидении.

Пение теноров (cantu a tenore) - один из самых древних способов пения в Средиземноморье. Доподлинно мало что известно о его происхождении, но народное поверье гласит, что пение cantu a tenore зародилось в уединенной сельской местности среди первых сардинских пастухов, которые как люди в доисторическую эпоху, подражали звукам природы (голоса животных, шум ветра или дождя). Такое исконное, порой, суровое и мощное звучание сегодня большая редкость. Оно предполагает идеальную настройку и требует годы практики и энтузиазма.

Исполняемые в манере своеобразного четырехголосия религиозные песнопения и светские напевы сохраняют подлинность многовековой музыкальной истории. Еще один момент, на который следует обратить внимание, - точность в выборе текстов. Как в танцевальной (lesru, dillu, seriu, passu torrau), так и в медленной (isterrita, boch"e notte) формах это лирика, написанная признанными поэтами или малоизвестными современными авторами. В репертуаре - и светские стихи, рассказывающие о пастухах и их одиночестве, и религиозные произведения, исполняются в церкви, в частности, в моменты богослужебного года (Рождество, Пасха или престольные праздники) или во время крестных ходов по улице села Битти.

Ансамбль ревностно работает над сохранением этих традиций, выступая не только с концертами, но проводя мастер-классы в попытке объединить традиционное пение с другими музыкальными жанрами.

Сегодня "Тенора Битти", выступающие на протяжении почти 30 лет, считаются ярким примером этнического вокального искусства. В Москве ансамбль представит свою традиционную концертную программу.

Новости Москвы,Юрий Башмет,ЮНЕСКО,
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