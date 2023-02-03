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29 минут назад

Исследование: москвичи, несмотря ни на что, выбирают iPhone

Газета.Ruиещё 1

Самым популярным девайсом среди москвичей в 2022 году, несмотря на падение продаж смартфонов, проблемы с поставками, рост спроса на более дешевые модели и отключение Apple Pay, стал iPhone. Об этом свидетельствуют данные цифровой экосистемы МТС.

Исследование: москвичи, несмотря ни на что, выбирают iPhone
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Аналитики компании выяснили, что iPhone пользуется практически каждый третий житель столицы (28%).

Вторыми по популярности стали устройства Samsung (26%), третье место заняли смартфоны Xiaomi (22%), четвертое – Honor (10%), на пятой строчке - Realme (2%).

Также в МТС отметили, что самая большая доля владельцев гаджетов Apple в России приходится на жителей Москвы. В среднем в России iPhone пользуются 18% абонентов компании.

Самыми популярными брендами смартфонов среди россиян в 2022 году стали Samsung (28%) и Xiaomi (21%).

Ранее аналитики столичного Департамента информационных технологий (ДИТ) заявили, что доля владельцев смартфонов среди москвичей выросла с 91% в 2021 году до 95% в 2022-м. При этом 89% пользователей заявили, что не могут обойтись без смартфона в повседневной жизни. Также выяснилось, что почти у каждого владельца смартфона в Москве в возрасте от 18 до 25 лет есть беспроводные наушники. Каждый третий сообщил, что имеет еще и "умные" часы. Исследование ДИТ Москвы также показало, что самым популярным гаджетом в категории "Умный дом" у жителей столицы является "умная" колонка – она есть у каждого четвертого москвича.

Новости Москвы,МТС,Apple,
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