Исследование: москвичи, несмотря ни на что, выбирают iPhone

Самым популярным девайсом среди москвичей в 2022 году, несмотря на падение продаж смартфонов, проблемы с поставками, рост спроса на более дешевые модели и отключение Apple Pay, стал iPhone. Об этом свидетельствуют данные цифровой экосистемы МТС.
Аналитики компании выяснили, что iPhone пользуется практически каждый третий житель столицы (28%).
Вторыми по популярности стали устройства Samsung (26%), третье место заняли смартфоны Xiaomi (22%), четвертое – Honor (10%), на пятой строчке - Realme (2%).
Также в МТС отметили, что самая большая доля владельцев гаджетов Apple в России приходится на жителей Москвы. В среднем в России iPhone пользуются 18% абонентов компании.
Самыми популярными брендами смартфонов среди россиян в 2022 году стали Samsung (28%) и Xiaomi (21%).
Ранее аналитики столичного Департамента информационных технологий (ДИТ) заявили, что доля владельцев смартфонов среди москвичей выросла с 91% в 2021 году до 95% в 2022-м. При этом 89% пользователей заявили, что не могут обойтись без смартфона в повседневной жизни. Также выяснилось, что почти у каждого владельца смартфона в Москве в возрасте от 18 до 25 лет есть беспроводные наушники. Каждый третий сообщил, что имеет еще и "умные" часы. Исследование ДИТ Москвы также показало, что самым популярным гаджетом в категории "Умный дом" у жителей столицы является "умная" колонка – она есть у каждого четвертого москвича.