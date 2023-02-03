Исследование: москвичи, несмотря ни на что, выбирают iPhone

Ранее аналитики столичного Департамента информационных технологий (ДИТ) заявили, что доля владельцев смартфонов среди москвичей выросла с 91% в 2021 году до 95% в 2022-м. При этом 89% пользователей заявили, что не могут обойтись без смартфона в повседневной жизни. Также выяснилось, что почти у каждого владельца смартфона в Москве в возрасте от 18 до 25 лет есть беспроводные наушники. Каждый третий сообщил, что имеет еще и "умные" часы. Исследование ДИТ Москвы также показало, что самым популярным гаджетом в категории "Умный дом" у жителей столицы является "умная" колонка – она есть у каждого четвертого москвича.