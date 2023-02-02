Собянин рассказал о модернизации инфекционной службы Москвы

"В целом мощность инфекционной службы Москвы составляет свыше 3,5 тысячи коек, из них 1 999 – для лечения взрослых и 1 570 – для детей. С момента запуска программы мы ни на минуту не приостановили ее реализацию и стремимся к тому, чтобы работа инфекционной службы города соответствовала самым современным стандартам", – добавил он.