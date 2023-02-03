Сельскохозяйственный рынок реконструируют в поселении Марушкинское в ТиНАО

Работы по реконструкции сельскохозяйственного рынка пройдут в поселении Марушкинское в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в пятницу, 3 февраля.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

Помимо реконструкции рынка, там также построят гостиницу и административно-деловой центр. Объект будет расположен по адресу поселение Марушкинское, поселение Совхоза Крекшино, уточнила глава ведомства Анастасия Пятова.

На участке в текущий момент находятся рынок площадью свыше 1 тысячи квадратных метров и газовая котельная. Функциональное назначение позволит разместить на участках объекты делового управления и проведения научных испытаний, а также автозаправочную станцию, автомойку и сервис по ремонту автомобилей.

По итогам работ площадь рынка составит 1250 «квадратов», гостиницы — 4 тысячи квадратных метров, а суммарная поэтажная площадь административно-делового центра — почти 2,7 тысячи «квадратов», передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.