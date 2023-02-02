Собянин поддержал проекты Сообщества потомков московских ополченцев

На сегодняшний день сохранение исторической памяти во многом определяет ценности общества, в связи с чем в столице создается все больше проектов о подвигах предков. Об этом в четверг, 2 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Сохранение исторической памяти во многом определяет наши ценности. В Москве создается всё больше важных культурных и образовательных проектов о подвигах предков. Мы всячески поддерживаем их, — сказал он.

Глава города добавил, что особое место в истории занимают подвиги народного ополчения, воевавшего в Битве за Москву и других сражениях Великой Отечественной войны. Чтобы увековечить память бойцов Сообщество потомков московских ополченцев уже на протяжении двух лет проводит активную работу.

В планах сообщества на этот год стоит организация тематических выставок, мемориально-патронатных акций, формирование поименной базы данных бойцов дивизий и многое другое, отметил Собянин в своем Telegram-канале.