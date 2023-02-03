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35 минут назад

Дом на 153 квартиры по программе реновации построят в Дмитровском районе

Вечерняя Москваиещё 15

Выдано разрешение на возведение жилого многоэтажного дома с подземной автомобильной стоянкой в рамках реализации программы реновации на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора в пятницу, 3 февраля.

В Дмитровском районе построят дом по реновации на 153 квартиры
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир НовиковПресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

По словам главы данной организации Игоря Войстратенко, односекционное здание будет возведено для переселения жителей Дмитровского района. Объект будет отвечать всем современным стандартам жилья. В настоящее время, продолжил Войстратенко, застройщик имеет всю необходимую документацию« и может приступать к работам».

Суммарная площадь объекта составит порядка 14,8 тысячи «квадратов». Жилая часть будет состоять из 153 квартир. Внутреннюю отделку всех помещений выполнят в соответствии с установленными стандартами реновации.

В вестибюле дома предусмотрена комната для консьержа и колясочная. На первом этаже расположатся помещения общественного назначения. Здание будет адаптировано для проживания маломобильных групп населения. На придомовой территории специалисты установят спортивную и детскую площадки.

Сама строительная площадка расположена в Дмитровском районе, по адресу: улица Лобненская, земельный участок 9А, корпус 23, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в районе проспекта Вернадского построят новостройку по программе реновации с подземной автостоянкой. Отмечается, что дом будет состоять из четырех корпусов переменной этажности, общая площадь которых составит 43,6 тысячи квадратных метров.

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