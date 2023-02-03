В Дмитровском районе построят дом по реновации на 153 квартиры

Выдано разрешение на возведение жилого многоэтажного дома с подземной автомобильной стоянкой в рамках реализации программы реновации на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора в пятницу, 3 февраля.
По словам главы данной организации Игоря Войстратенко, односекционное здание будет возведено для переселения жителей Дмитровского района. Объект будет отвечать всем современным стандартам жилья. В настоящее время, продолжил Войстратенко, застройщик имеет всю необходимую документацию« и может приступать к работам».
Суммарная площадь объекта составит порядка 14,8 тысячи «квадратов». Жилая часть будет состоять из 153 квартир. Внутреннюю отделку всех помещений выполнят в соответствии с установленными стандартами реновации.
В вестибюле дома предусмотрена комната для консьержа и колясочная. На первом этаже расположатся помещения общественного назначения. Здание будет адаптировано для проживания маломобильных групп населения. На придомовой территории специалисты установят спортивную и детскую площадки.
Сама строительная площадка расположена в Дмитровском районе, по адресу: улица Лобненская, земельный участок 9А, корпус 23, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого стало известно, что в районе проспекта Вернадского построят новостройку по программе реновации с подземной автостоянкой. Отмечается, что дом будет состоять из четырех корпусов переменной этажности, общая площадь которых составит 43,6 тысячи квадратных метров.