Собянин подвел итоги развития метро Москвы за 2022 год

В 2022 году в рамках развития Московского метрополитена был выполнен значительный объем работ, сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, за год было проложено около 15 километров тоннелей. Большая часть из них была пройдена с помощью механизированных комплексов, порядка 500 метров проложено горным способом. Также на новом участке Солнцевской линии строители полностью завершили прокладку тоннеля до аэропорта Внуково, где в будущем появится станция метро.

Все тоннели были проложены и на участке Люблинско-Дмитровской линии и между станциями «Новаторской» и «Бачуринской» на строящейся Троицкой линии метро.

«Всего с 2011 года мы построили в Москве более 148 километров линий метро, 69 станций и 11 электродепо», – отметил Собянин.

Он добавил, что развитие столичной подземки продолжится и в нынешнем году. В планах – дальнейшее строительство электродепо «Нижегородское», «Аминьевское», «Южное» и «Саларьево». В депо «Выхино» и «Владыкино» уже идут работы по возведению новых объектов, заключил мэр.