В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
59 минут назад

Собянин подвел итоги развития метро Москвы за 2022 год

Мир24

В 2022 году в рамках развития Московского метрополитена был выполнен значительный объем работ, сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Собянин подвел итоги развития метро Москвы за 2022 год
Фото: ТАССТАСС

По его словам, за год было проложено около 15 километров тоннелей. Большая часть из них была пройдена с помощью механизированных комплексов, порядка 500 метров проложено горным способом. Также на новом участке Солнцевской линии строители полностью завершили прокладку тоннеля до аэропорта Внуково, где в будущем появится станция метро.

Все тоннели были проложены и на участке Люблинско-Дмитровской линии и между станциями «Новаторской» и «Бачуринской» на строящейся Троицкой линии метро.

«Всего с 2011 года мы построили в Москве более 148 километров линий метро, 69 станций и 11 электродепо», – отметил Собянин.

Он добавил, что развитие столичной подземки продолжится и в нынешнем году. В планах – дальнейшее строительство электродепо «Нижегородское», «Аминьевское», «Южное» и «Саларьево». В депо «Выхино» и «Владыкино» уже идут работы по возведению новых объектов, заключил мэр.

Ранее стало известно, что в Московской области открыли находившуюся на реконструкции станцию «Лесной городок». Уже осенью станция станет частью четвертой линии Московских центральных диаметров.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Международный аэропорт Внуково,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители