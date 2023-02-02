Москвичи обсудили торговлю в ларьках в 90-е годы

«Привезли с товарищами по институту детские ботинки и мужские плащи из Румынии. Поставили на комиссию на Калининский и к ЦУМу. День, три, пять — ничего не продается. Лежу дома в депрессии, куплено все на последние и единственные деньги. Тут одногруппник звонит. " — Срочно на Калину, там палатки сносят!". Депрессию как рукой сняло, ноги в руки и бегом товар выручать. Оказалось, просто две палатки краном местами меняли. Потом раскупили потихоньку наши шмотки, пронесло», — поделился другой юзер своей историей.