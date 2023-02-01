Москвичи описали детские эмоции от прощания с Мишкой на Олимпиаде-80

«Мне восемь лет... Помню ощущение праздника и восторга от церемонии закрытия... И еще стаю белоснежных голубей, парящих над родной деревней. Мы рядом с Москвой живем. Все вышли из домов и завороженно смотрели в небо...» — написал автор поста под фотографией взлетающего медвежонка Миши.