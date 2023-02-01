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44 минуты назад

Москвичи описали детские эмоции от прощания с Мишкой на Олимпиаде-80

Мослента

Свои детские эмоции от прощания с Мишкой на Олимпиаде-80 в Москве описали россияне в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

Москвичи описали детские эмоции от прощания с Мишкой на Олимпиаде-80
Фото: МослентаМослента

«Мне восемь лет... Помню ощущение праздника и восторга от церемонии закрытия... И еще стаю белоснежных голубей, парящих над родной деревней. Мы рядом с Москвой живем. Все вышли из домов и завороженно смотрели в небо...» — написал автор поста под фотографией взлетающего медвежонка Миши.

Многие пользователи поддержали рассказчика, признавшись, что, даже будучи детьми, испытывали печаль и восторг одновременно.

«Мне было шесть, и я тоже помню восторг и слезы, когда улетал Мишка под прекрасную песню», «Мне 13. Медведя было жалко. Плакала», «Мне было два, но помню, как ревел белугой. Отлично помню!» — поделились юзеры.

Один из участников дискуссии рассказал, что родился в год Олимпиады, поэтому его назвали в честь символа игр — Михаилом.

Ранее известный рокер, участник рок-группы «Слот» Игорь «Кэш» Лобанов раскрыл причину ухода из Олимпийской сборной по санному спорту. По его словам, в 90-х в стране начался плохой период в спорте.

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