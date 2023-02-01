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49 минут назад

Москвичам назвали километраж убранных с неба под землю проводов

Мослента

Километраж убранных с неба под землю проводов назвал москвичам на официальном сайте мэра столицы заместитель градоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что с 2015 года в Москве реализуется программа «Чистое небо», в рамках которой под землю переместили около 700 километров воздушных линий.

Москвичам назвали километраж убранных с неба под землю проводов
Фото: МослентаМослента

«Устройство кабельной канализации сегодня является важной частью работ по комплексному благоустройству городских территорий и пространств. Убираем под землю кабели питания для наружного освещения, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров, другие коммуникации», — рассказал заммэра и уточнил, что все они размещаются в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами, с помощью которых можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии.

По словам Бирюкова, эти меры позволяют улучшить визуальный облик пространств, обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций и в экстренных ситуациях оказывать пострадавшим помощь, поскольку пилоты Московского авиационного центра могут приземляться даже на узких улицах. К тому же, согласно одному из опросов на портале «Активный гражданин», 71 процент респондентов посчитали, что благодаря этому проекту столица стала выглядеть лучше.

Ранее был раскрыт способ «поздороваться с Москвой за руку». По словам модераторов сообщества, сделать это можно на одной из улиц в центре столицы.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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