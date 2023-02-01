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1 час назад

Раскрыт ход строительства новой станции метро на «салатовой ветке»

Мослента

Ход строительства станции «Физтех» на Люблинско-Дмитровской линии московского метро раскрыл заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Известно, что станция на новом участке салатовой ветки откроется в 2023 году.

Раскрыт ход строительства новой станции метро на «салатовой ветке»
Фото: МослентаМослента

«На стройплощадке закончили устанавливать ограждающие конструкции котлована. Их выполняли методом "стена в грунте". Кроме того, завершена разработка грунта котлована станционного комплекса с тупиками протяженностью более 600 метров», — рассказал Бочкарев..

Кроме того, продолжатся возведение свода платформенной части станции из монолитного железобетона, обустраиваются перегонные тоннели внутри. В перегонных монтируют кабельные кронштейны, сваривают ходовые рельсы и укладывают верхнее строение пути

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что у новой станции будет два вестибюля. В Северном вестибюле, ведущем на Дмитровское шоссе, выполняется бетонирование плиты основания. В южном вестибюле, обеспечивающем выход к бульвару Академика Ландау, продолжается устройство стен.

Ранее была раскрыта иерархия элементов навигации в столичном метро.

Новости Москвы,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,
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