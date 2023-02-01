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1 час назад

Одобрен проект дома по реновации на Леснорядской улице

Московская государственная экспертиза

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: ул. Леснорядская, земельный участок 7, Красносельский район, Центральный административный округ города Москвы.

Одобрен проект дома по реновации на Леснорядской улице
Фото: Московская государственная экспертизаМосковская государственная экспертиза

Согласовано строительство жилого дома по программе реновации в Красносельском районе в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

«Новый жилой дом на Леснорядской улице будет состоять из двух корпусов, которые объединит подземная одноуровневая автостоянка. Всего запроектировано 237 квартир с лоджиями, несколько из которых будет адаптировано для маломобильных граждан. Из них 48 однокомнатных, 125 двухкомнатных, 56 трехкомнатных, пять четырехкомнатных и три пятикомнатных квартир», – уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

В жилой части дома в каждой секции будет создан функциональный вестибюль с двойным тамбуром и колясочной. В свою очередь, в нежилой части на первых этажах корпусов смогут разместиться магазины и предприятия сферы услуг.

Согласно постановлению Правительства Москвы от 08.08.2017 N 516-ПП, в квартирах не только выполнят полную внутреннюю отделку, но и оборудуют комнаты осветительными приборами и выключателями, кухню – мойкой и плитой, санузел – соответствующим сантехническим оборудованием.

Глава ведомства уточнила, что в рамках утвержденных проектных решений предусмотрены мероприятия по благоустройству придомовой территории: создание проездов и тротуаров, установка малых архитектурных форм, комплексное озеленение, оборудование площадок для детских игр, занятий спортом и отдыха, а также прочие работы.

Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году. Для реализации проекта в столице подобрано 565 стартовых площадок.

Новости Москвы,Анна Яковлева,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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