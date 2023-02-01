В Москве восстановят кинотеатр "Ударник"

Наметились перспективы восстановления столичного кинотеатра "Ударник" на улице Серафимовича (входит в архитектурный комплекс Дома на набережной) в качестве фестивальной и премьерной киноплощадки. Об этом рассказала РБК представитель кинотеатра Светлана Максимченко. Издание посвятило большой материал ситуации с "Ударником".

Фото: РБК РБК

По информации РБК, в октябре прошлого года здание кинотеатра "Ударник" на набережной в центре Москвы было куплено ООО "ГЭС-2", согласно данным ЕГРН. ООО "ГЭС-2" также является собственником одноименного центра современного искусства, преобразованного из бывшей городской электростанции и расположенного неподалеку. Издание пишет, что эта организация полностью принадлежит совладельцу и председателю правления НОВАТЭКа Леониду Михельсону. По его данным, Михельсон приобрел кинотеатр "Ударник" и передал его своей дочери Виктории. Стоимость сделки неизвестна. Что будет в стенах кинотеатра, являющегося памятником эпохи конструктивизма и объектом культурного наследия регионального значения, сейчас решается.

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По мнению Светланы Максимченко, которая была главой Москино, а с лета 2022 года стала руководителем проектную группу кинотеатра "Ударник", работы по преображению здания стартуют уже в наступившем году. Госпожа Максимченко обещает, что в здании будет оборудовано несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, выставочные залы, лектории, смотровая площадка на крыше и пр. Однако возможны и другие варианты, которые также рассмотрело издание.

По информации РБК, с 20 января этого года "ГЭС-2" и "Ударником" ведает Виктория Михельсон, что отражено указано в ЕГРЮЛ. Госпожа Михельсон известна тем, что курирует проекты современного искусства посредством фонда V-A-C, названным в ее честь. Пресс-служба этой организации не комментирует вопросы реконструкции кинотеатра "Ударник", ссылаясь на то, что она реализует программы только в пространстве бывшей электростанции. При этом в статье сказано, что ГЭС-2" уже зарегистировала на себя домены udarnikkino.ru, udarnikcinema.ru. Викторию Михельсон журналисты не смогли опросить, пресс-служба НОВАТЭКа не дала ответов. РБК направил запросы в официальные структуры Москвы.

Мосгорнаследие в ноябре 2022 года выдало "ГЭС-2" разрешение на проведение работ по сохранению "Ударника" сроком действия до 30 мая 2023 года, выяснило издание. Согласно охранному обязательству "Ударника", утвержденному той же структурой прошлым летом, новый собственник здания должен в течение года провести проектные работы по сохранению объекта, а в течение трех лет – реставрацию и приспособление объекта под современное использование. При этих работах должен быть сохранен целый ряд внешних признаков и интерьерных решений. Есть мнение, что проект по реставрации "Ударника" может стать таким же меценатским начинанием, как обустройство "ГЭС-2" или кинотеатра "Художественный" на Арбате.

Главный редактор информационно-аналитического агентства InterMedia Евгений Сафронов заявил РБК, что находит сомнительным восстановление "Ударника" в качестве кинозала в связи с объективными сложностями экономики данной сферы. Многие специалисты видят единственную возможность: использовать здание экс-кинотеатра в некоммерческих целях. Время покажет, какие ожидания оправдаются. Дом на набережной. Кинотеатр "Ударник". Фото: rasfokus.ru

Напомним, кинотеатр "Ударник" был возведен построен в 1931 году и являлся тогда крупнейшим кинозалом СССР: площадь 5,5 квадратных километров и полторы тысячи мест. Особенностью постройки была раздвижная крыша в куполе. Его внедрили в единый комплекс "Дома Правительства" (Дома на набережной), который проектировал архитектор Борис Иофан, наряду с универмагом, клубом и библиотекой. Всю советскую эпоху "Ударник" был главной премьерной площадкой, где впервые выходили на экран культовые фильмы "Веселые ребята", "Тихий Дон", "Чапаев", "Цирк", а также устраивались Московские кинофестивали с 1935 года.