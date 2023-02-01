Торговый центр в Новокосино реконструируют

На ул. Суздальская планируют реконструировать торговый центр, сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

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«Город одобрил реконструкцию торгового центра «Суздальский» по адресу: ул. Суздальская, вл. 12А, вл. 12Б (район Новокосино, ВАО)», - говорится в сообщении.

Как пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой приводятся в материале, в настоящее время на территории площадью 0,16 га расположен торговый центр площадью 2 тыс. 640 кв. м.

«После реконструкции общая площадь объекта составит 3 тыс. кв. м. Это позволит улучшить качество обслуживания жителей Новокосино. Здесь можно размещать магазины, банки, объекты общественного питания, офисные помещения», - отметила Пятова.

В пресс-службе уточнили, что заявителем выступило ООО «ТЦ «Суздальский». Торговый центр построен в 2006 году.