В Москве за сутки выявили 3 160 случаев COVID-19

Число выявленных случаев в Москве за прошедшие 24 часа составило 3 160. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Согласно статистическим данным по столичному региону, срочная медицинская помощь за минувшие сутки потребовалась 111 горожанам. Побороть болезнь за прошедшие сутки удалось 2 444 пациентам столичных медучреждений, скончались от коронавируса 11 человек.

Таким образом с начала пандемии COVID-19 в Москве было выявлено 3 349 898 случаев заражения. Выздоровели от коронавируса с начала его массового распространения в столице 3 151 870 человек, умерли 47,9 тысячи человек.

Тем временем на территории России за прошедшие 24 часа зафиксировали 8 504 новых случая заражения COVID-19. За минувшие сутки скончался 41 пациент. Выздоровели за последний день 6 729 человек.