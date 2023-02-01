Административно-деловой комплекс возведут на проспекте Вернадского

"На проспекте Вернадского построят административно-деловой комплекс. Объект будет расположен по адресу проспект Вернадского, владение 6 (район Раменки, ЗАО)", – заявили в комитете.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что работы пройдут на двух участках общей площадью 0,54 гектара. Территория свободна от объектов капитального строительства.

В будущем административно-деловом комплексе могут оборудовать офисы, магазины, бытовые, спортивные и культурно-досуговые объекты. Общая поэтажная площадь здания может достигать более 31 тысячи квадратных метров.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, до конца 2023 года на торгах в столице выставят порядка 150 участков для строительства коммерческих и жилых объектов. Часть из них предназначены для частного строительства граждан.