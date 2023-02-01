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1 час назад

Карту болельщика теперь можно оформить во всех московских центрах госуслуг

Москва24

Карту болельщика (Fan ID) с 1 февраля можно оформить в любом столичном центре госуслуг "Мои документы", сообщили в пресс-службе учреждений.

Карту болельщика теперь можно оформить во всех московских центрах госуслуг
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиковпортал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

"С 1 февраля жители могут оформить персонифицированную электронную карту болельщика в один этап в любом удобном офисе "Мои документы", – указано в сообщении.

Для заявки потребуются удостоверение личности и наличие учетной записи на портале gosuslugi.ru. При приеме сотрудники центров также сделают фотографию заявителя, которая будет отражена в Fan ID.

Карту болельщика также можно оформить для детей младше 14 лет. Родители или иные законные представители должны предоставить оригинал свидетельства о рождении ребенка, а сам он должен присутствовать на фотографировании.

После оформления Fan ID станет доступен в личном кабинете портала госуслуг в течение 2–3 минут, подчеркнули в "Моих документах".

Ранее директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин сообщил, что с марта 2023 года карту болельщика можно будет оформить полностью в дистанционном формате. Также планируется запустить мобильное приложение для фанатов со всеми необходимыми услугами.

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