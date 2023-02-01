Карту болельщика теперь можно оформить во всех московских центрах госуслуг

Карту болельщика (Fan ID) с 1 февраля можно оформить в любом столичном центре госуслуг "Мои документы", сообщили в пресс-службе учреждений.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

"С 1 февраля жители могут оформить персонифицированную электронную карту болельщика в один этап в любом удобном офисе "Мои документы", – указано в сообщении.

Для заявки потребуются удостоверение личности и наличие учетной записи на портале gosuslugi.ru. При приеме сотрудники центров также сделают фотографию заявителя, которая будет отражена в Fan ID.

Карту болельщика также можно оформить для детей младше 14 лет. Родители или иные законные представители должны предоставить оригинал свидетельства о рождении ребенка, а сам он должен присутствовать на фотографировании.

После оформления Fan ID станет доступен в личном кабинете портала госуслуг в течение 2–3 минут, подчеркнули в "Моих документах".