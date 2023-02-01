В Москве стартовал прием заявок на конкурс мэра в сфере культуры и искусства

В Москве начался приём заявок на конкурс грантов мэра столицы в сфере культуры и искусства, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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«Конкурс всегда вызывает большой интерес у детей и молодёжи. Каждый год талантливые ребята подают тысячи заявок», — цитирует kp.ru Сергунину.

По её словам, гранты будут вручаться уже в восьмой раз.

В число номинаций входят фортепиано, гитара, орган и клавесин, фольклор, хоровое пение, классическая и современная хореография, эстрадно-джазовое искусство, архитектура и дизайн, живопись.