В Москве запустят чат-бот для проверки законности апартаментов

Для проверки в чат-боте будет достаточно ввести адрес или кадастровый номер земельного участка.

Как сообщили в ведомстве, за 2022 год в Москве выявили 3,7 тысячи незаконных построек. Из них 2,7 тысячи разобрали, при этом собственники добровольно демонтировали более 54% самостроя.