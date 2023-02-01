В Москве запустят чат-бот для проверки законности апартаментов

Чат-бот поможет проверить законность использования объекта недвижимости под апартаменты. Появление услуги анонсировали в Госинспекции по недвижимости, передаёт «Интерфакс».
Для проверки в чат-боте будет достаточно ввести адрес или кадастровый номер земельного участка.
Летом для удобства предпринимателей в сфере недвижимости откроется информационно-консультационный центр.
Как сообщили в ведомстве, за 2022 год в Москве выявили 3,7 тысячи незаконных построек. Из них 2,7 тысячи разобрали, при этом собственники добровольно демонтировали более 54% самостроя.