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2 часа назад

В Москве запустят чат-бот для проверки законности апартаментов

Москва меняется

Чат-бот поможет проверить законность использования объекта недвижимости под апартаменты. Появление услуги анонсировали в Госинспекции по недвижимости, передаёт «Интерфакс».

В Москве запустят чат-бот для проверки законности апартаментов
Фото:  Иван Самков / Pexels Иван Самков / Pexels

Для проверки в чат-боте будет достаточно ввести адрес или кадастровый номер земельного участка.

Летом для удобства предпринимателей в сфере недвижимости откроется информационно-консультационный центр.

Как сообщили в ведомстве, за 2022 год в Москве выявили 3,7 тысячи незаконных построек. Из них 2,7 тысячи разобрали, при этом собственники добровольно демонтировали более 54% самостроя.

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