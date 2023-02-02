В Хамовниках отремонтировали старинный дом

Старинный дом отремонтировали в Пречистенском переулке в московском районе Хамовники, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.
Дом №18 возвели в Пречистенском переулке в 1895 году. Первый этаж здания рустован, окна декорированы замковыми камнями. Оконные пространства верхних этажей оформлены наличниками. Фасад зрительно разделяют горизонтальные пояса, указывается в сообщении.
На объекте прошли работы по обновлению фасада и подъезда, также были заменены инженерные системы.
"Специалисты учли все конструктивные нюансы здания, подобрали максимально подходящие технологии и качественные отечественные материалы", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова.