В Хамовниках отремонтировали старинный дом

Старинный дом отремонтировали в Пречистенском переулке в московском районе Хамовники, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.

Дом №18 возвели в Пречистенском переулке в 1895 году. Первый этаж здания рустован, окна декорированы замковыми камнями. Оконные пространства верхних этажей оформлены наличниками. Фасад зрительно разделяют горизонтальные пояса, указывается в сообщении.