Около 700 км воздушных линий в Москве убрали под землю

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о реализации программы "Чистое небо" в столице.

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Инициатива стартовала в 2015 году. Ее цель – освободить столицу и ключевые магистрали от воздушных кабельных линий.

"За прошедший период убрали в кабельную канализацию около 700 километров кабелей, что позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций", – заявил Бирюков.

Под землю переносят кабели питания для наружного освещения, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров и другие коммуникации. У специалистов есть быстрый доступ к ним через специальные трубы, соединенные с кабельными колодцами.

Петр Бирюков отметил, что программа "Чистое небо" также помогла улучшить работу Московского авиационного центра. Экстренную помощь, для которой требуется санитарная авиация, теперь можно предоставить и на узких улицах.

В 2020 году пользователям портала "Активный гражданин" предложили оценить программу. Порядка 71% участников опроса отметили, что без воздушных линий Москва стала выглядеть лучше.