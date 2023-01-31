В Москве выросли зарплаты у нескольких категорий работников

«Средняя зарплата курьера в Москве выросла на пять тысяч рублей год к году и составляет около 60 тысяч рублей. При этом максимальная зарплата выросла на десять тысяч рублей и составляет около 100 тысяч рублей. Водитель-курьер стал зарабатывать в среднем 90 тысяч рублей и 170 тысяч рублей как максимум», – говорится в исследовании.