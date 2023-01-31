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20 минут назад

В Москве выросли зарплаты у нескольких категорий работников

Елена Прошина

Согласно исследованию сервиса для поиска работы Superjob, у московских курьеров, грузчиков и комплектовщиков в среднем на десять процентов выросли зарплаты. Об этом сообщает РБК.

В Москве выросли зарплаты у нескольких категорий работников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Средняя зарплата курьера в Москве выросла на пять тысяч рублей год к году и составляет около 60 тысяч рублей. При этом максимальная зарплата выросла на десять тысяч рублей и составляет около 100 тысяч рублей. Водитель-курьер стал зарабатывать в среднем 90 тысяч рублей и 170 тысяч рублей как максимум», – говорится в исследовании.

Уточняется, что зарплата комплектовщика в среднем выросла до 60 тысяч рублей в месяц, при максимуме в 100 тысяч. Зарплата оператора складского учета может достигать 70 тысяч рублей в месяц.

При этом средний московский грузчик стал зарабатывать до 55 тысяч рублей в месяц, с максимумом в 90 тысяч рублей. Водителям комплектовщика платят больше – до 65 тысяч рублей в месяц, с максимумом до 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее пользователей сети возмутила низкая зарплата консьержа в Москве.

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