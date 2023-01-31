Стала известна стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы

Согласно данным компании «Метриум», студия площадью 12,7 квадратных метра в апарт-комплексе Мещанского района Москвы оказалась самым дешевым жильем в ЦАО – за неё просят всего 4,7 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК.

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При этом эксперты отмечают, что дешевле 10 миллионов рублей в центре Москвы можно приобрести только апартаменты. Минимальная цена на квартиры в ЦАО на данный момент – 12,9 миллиона рублей.

При этом, за те же 4,7 миллиона рублей можно приобрести 1/4 доли в четырехкомнатной квартире, недалеко от метро «Улица 1905 года». Правда комната в 16 метров нуждается в определенном ремонте, зато в ней есть высокие потолки и теплые кирпичные стены.

Впрочем, приобрести квартиру в центре столицы можно и за 10 миллионов рублей, если она продаётся в срочном порядке. Но эксперты предупреждают, что чаще всего это небольшие студии, которые быстро раскупаются.