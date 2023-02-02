Расписание поездов на МЦД-2 изменится с 4 до 6 февраля

С 01:30 4 февраля до 04:30 6 февраля изменится график движения поездов, курсирующих на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2). Это связано с проведением строительных работ на транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Рижская». Изменения коснутся Рижского и Курского направлений, а также центрального участка МЦД-2.
На станциях Рижская и Площадь Трех Вокзалов поезда в обе стороны будут двигаться по одному пути — обычно по нему следуют составы в сторону Нахабина. Интервал движения поездов на этом участке увеличится до одного часа.
На Рижском направлении из-за отмены части поездов интервал движения увеличится до получаса. Некоторые составы будут отправляться от станции Стрешнево и Рижского вокзала или следовать до этих станций.
На Курском направлении из-за отмены части поездов интервал движения увеличится до 20 минут. Некоторые составы отправятся от станции Царицыно и Курского вокзала или проследуют до этих станций.
Изменения будут действовать в субботу и воскресенье — выходные дни, когда электричками пользуется меньше всего горожан. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и сверяться с актуальным расписанием. Подробнее о графике движения поездов на МЦД можно узнать в приложениях «Метро Москвы», «Расписание и билеты ЦППК» и на сайте перевозчика.
В составе ТПУ «Рижская» планируют создать вокзальный комплекс, объединяющий две линии метро и три Московских центральных диаметра. На прилегающей территории появятся новые пешеходные маршруты, стоянки такси и остановки общественного транспорта.