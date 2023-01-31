В Москве будут искать незаконную недвижимость с помощью спутников

Руководитель Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров заявил, что для выявления в столице недвижимости с нарушениями будут применять спутниковые снимки. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Роскосмос Роскосмос

Он также уточнил, что нововведение планируют начать использовать уже в 2023 году.

«На текущий год мы планируем добавить в работу по анализу спутниковые снимки, мы уже взаимодействуем с коллегами из "Роскосмоса" и с иными поставщиками космических снимков с тем, чтобы увеличить частоту анализа городской территории», – сказал Бобров.

Также, по словам руководителя Госинспекции, этот метод позволит вести съёмку в местах, которые недоступны для квадрокоптеров.

Кроме того, Бобров сообщил, что за прошлый год ведомство обнаружило почти 3,8 тысяч объектов с нарушениями. Из них более 2,7 тысяч были были демонтированы.