Москвичам пообещали возвращение морозов

Устойчивые морозы вернуться в Москву после 8 февраля. Эту дату в своем Telegram-канале назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов .

«На рубеже 8-9 февраля небо очистится от облаков и морозы окрепнут в Москве и Петербурге до минус 10-15 градусов», — рассказал синоптик.

Специалист отметил, что до конца этой недели в столице будет держаться пасмурная погода с температурой воздуха от 0 до минус 5 градусов. В выходные она начнет меняться, в городе похолодает до 3-5 градусов мороза днем, тучи рассеются и, возможно, появится солнце, отметил Шувалов.