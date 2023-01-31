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1 час назад

Синоптик назвал дату возвращения морозов в Москву

Мослента

Устойчивые морозы вернуться в Москву после 8 февраля. Эту дату в своем Telegram-канале назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Москвичам пообещали возвращение морозов
Фото: МослентаМослента

«На рубеже 8-9 февраля небо очистится от облаков и морозы окрепнут в Москве и Петербурге до минус 10-15 градусов», — рассказал синоптик.

Специалист отметил, что до конца этой недели в столице будет держаться пасмурная погода с температурой воздуха от 0 до минус 5 градусов. В выходные она начнет меняться, в городе похолодает до 3-5 градусов мороза днем, тучи рассеются и, возможно, появится солнце, отметил Шувалов.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова определила минимальную температуру в феврале в Москве.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Александр Шувалов,
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