Брелоки «Тройка» с редкими животными поступят в продажу в Москве

Со 2 февраля в продажу поступят лимитированные брелоки «Тройка» с изображениями редких видов животных. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 31 января.

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— С 2 февраля вы можете купить брелоки «Тройка» с редкими животными — дизайн посвятили дальневосточному леопарду, белому медведю, дзерену и лошади Пржевальского, — говорится в сообщении.

icmos.ru

Новые проездные можно будет приобрести на стойках «Живое общение», в сувенирных магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине подземки. Общий тираж брелоков составит 2,5 тысячи экземпляров, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого в сувенирных магазинах Мосметро появились тематические жетоны в восьми дизайнах. Москвичи смогут приобрести сувениры с изображениями памятника Минину и Пожарскому, Большого театра и сталинской высотки МГУ и других мест.