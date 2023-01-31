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26 минут назад

"Зимний день московского спорта" состоится в "Лужниках" 4 февраля

Москва24

На территории Южного спортивного центра "Лужники" в субботу, 4 февраля, состоится "Зимний день московского спорта". Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.

"Зимний день московского спорта" состоится в "Лужниках" 4 февраля
Фото: Москва24Москва24

"4 февраля 2023 года на территории Южного спортивного центра ОК "Лужники" состоится масштабное событие – "Зимний день московского спорта", – говорится в сообщении.

Мероприятие организуют по случаю 100-летия московского спорта. В ходе него гости смогут научиться катанию на коньках, стать зрителями забегов на короткие дистанции, посмотреть матч московских сборных, а также стать участниками других спортивных событий.

Посетить "Зимний день московского спорта" можно бесплатно. Для участия в активностях необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте.

Ранее сообщалось, что на территории Лужнецкой набережной появится бульвар с растениями и торговой галереей.

Бульвар появится на месте бывшего авиамоторного завода "Союз". Там можно будет приобрести товары для здорового образа жизни. На территории проведут двухуровневое озеленение. Новая локация обеспечит вид с панорамами на Нескучный сад, МГУ и Андреевский монастырь. Протяженность прогулочной зоны составит 300 метров.

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