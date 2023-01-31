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40 минут назад

Детский сад на 350 мест введут в эксплуатацию в Ховрине в 2023 году

Москва24

Детский сад на 350 мест на улице Петрозаводской в столичном районе Ховрино планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщил глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

Детский сад на 350 мест введут в эксплуатацию в Ховрине в 2023 году
Фото: пресс-служба Депстрояпресс-служба Депстроя

"Детский сад с бассейном возводится по адресу улица Петрозаводская, дом 28А", – сообщил он, уточнив, что в настоящее время в учреждении близятся к завершению отделочные работы.

На первом этаже дошкольного учреждения расположатся группы для детей, комната для охраны, бассейн, служебно-бытовые и технические помещения, на втором – залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты психолога и логопеда, а также другие пространства.

Последний этаж объекта также отведут под группы для детей. Помимо этого, там расположатся административные помещения.

Ранее в поселении Филимонковском в ТиНАО построили детский сад на 325 мест. Площадь объекта составляет 4,9 тысячи квадратных метров.

В учреждении созданы все необходимые условия для комфортного развития детей.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,
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