Московский зоопарк приютил трех спасенных гималайских медведей

"Задача на ближайшую зиму - откормить наших новых жителей. Эти гималайские медведи не смогут сейчас лечь в спячку. Они, скорее всего, никогда не были в ней из-за плохих условий жизни. К тому же масса их тел явно недостаточна для засыпания, им просто не хватит ресурсов для безопасного зимнего сна. Поэтому сейчас мы окружаем медведей заботой и готовим к следующей зимней спячке", - сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.