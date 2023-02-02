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31 минуту назад

Московский зоопарк приютил трех спасенных гималайских медведей

ТАССиещё 5

Московский зоопарк приютил трех гималайских медведей, которые были изъяты у перекупщиков и контрабандистов. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

Московский зоопарк приютил трех спасенных гималайских медведей
Фото: Пресс-служба Московского зоопаркаПресс-служба Московского зоопарка

"Задача на ближайшую зиму - откормить наших новых жителей. Эти гималайские медведи не смогут сейчас лечь в спячку. Они, скорее всего, никогда не были в ней из-за плохих условий жизни. К тому же масса их тел явно недостаточна для засыпания, им просто не хватит ресурсов для безопасного зимнего сна. Поэтому сейчас мы окружаем медведей заботой и готовим к следующей зимней спячке", - сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В октябре прошлого года зоопарк получил постановление от Росприроднадзора о том, что спасенных животных необходимо принять на содержание. В конце года медведей доставили в зоопарк из Краснодарского края. Согласно предположениям специалистов, когда-то медведи жили в дикой природе, а затем были пойманы браконьерами.

"До прибытия в Московский зоопарк животные содержались в небольших клетках размером три на четыре метра. Для поддержания необходимого режима движения они должны жить в просторном вольере. Также мишек плохо кормили. В столицу они приехали в почти истощенном состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас животные проходят курс реабилитации, который для них разработали ветеринары и зоологи зоопарка.

Новости Москвы,Светлана Акулова,Росприроднадзор,
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