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1 час назад

Сергей Собянин и Андрей Воробьев открыли после реконструкции пригородный вокзал Лесной Городок будущего МЦД-4

Вечерняя Москваиещё 13

После реконструкции открылся пригородный вокзал Лесной Городок. Об этом во вторник, 31 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это уже 14-й современный пригородный вокзал на этом направлении МЖД. В этом году он станет частью новой линии наземного метро МЦД-4. С запуском МЦД-4 местные жители получат абсолютно новый транспортный сервис, — рассказал он.

Запуск четвертого московского диаметра позволит бесплатно пересаживаться на метро и МЦК, а также экономить на оплате проезда до 75 процентов.

Обновленный пригородный вокзал расположен в Одинцово и имеет две новые платформы с навесами на всю длину, лавочками и стойками SOS. Также здесь появился подземный пассажирский вестибюль с транзитным безопасным переходом через железнодорожные пути с выходами к улице Вокзальная в Лесном городке и в сторону деревни Осоргино.

В вестибюлях оборудовали четыре эскалатора и четыре лифта. Территорию вокруг вокзала также благоустроили: сделали парковку на 94 машино-мест, отремонтировали тротуары, а также обустроили отстойно-разворотную площадку НГПТ, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне специалисты завершили основные работы первого этапа благоустройства территории около станции «Мещерская» будущей линии МЦД-4.

Новости Москвы,Видео,Андрей Воробьев,Сергей Собянин,
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