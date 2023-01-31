После реконструкции открылся пригородный вокзал Лесной Городок. Об этом во вторник, 31 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это уже 14-й современный пригородный вокзал на этом направлении МЖД. В этом году он станет частью новой линии наземного метро МЦД-4. С запуском МЦД-4 местные жители получат абсолютно новый транспортный сервис, — рассказал он.

Запуск четвертого московского диаметра позволит бесплатно пересаживаться на метро и МЦК, а также экономить на оплате проезда до 75 процентов.

Обновленный пригородный вокзал расположен в Одинцово и имеет две новые платформы с навесами на всю длину, лавочками и стойками SOS. Также здесь появился подземный пассажирский вестибюль с транзитным безопасным переходом через железнодорожные пути с выходами к улице Вокзальная в Лесном городке и в сторону деревни Осоргино.

В вестибюлях оборудовали четыре эскалатора и четыре лифта. Территорию вокруг вокзала также благоустроили: сделали парковку на 94 машино-мест, отремонтировали тротуары, а также обустроили отстойно-разворотную площадку НГПТ, написал Собянин в своем Telegram-канале.