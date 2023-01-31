Москвичи вспомнили о деревне на месте одного из столичных районов

Воспоминаниями о деревне на месте одного из столичных районов — Солнцеве — москвичи поделились в беседе с «Мослентой» . По их словам, полвека назад на месте нынешних многоэтажек были фруктовые сады и скотный двор.

«Мы с ребятами ходили в деревню, располагавшуюся на месте современной улицы Авиаторов. Там были яблоневые сады, и их добрые хозяева угощали нас своим урожаем. Буквально ведрами таскали яблоки домой. Когда началась застройка шестнадцатиэтажками, детвора нашла другое занятие — лазать по стройкам», — поделился один из местных жителей.

Другая собеседница издания отметила, что живет в районе с 70-х годов, тогда Солнцево еще не входило в состав Москвы. Многие местные жили в коммуналках, либо в двухэтажных или деревенских домах. На улице 50-летия Октября, по ее словам, располагался скотный двор, по району гуляли коровы. Деревни начали убирать только к 1984 году, на их месте возводились многоэтажные дома.