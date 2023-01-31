Археологи нашли в центре Москвы детские перстни-печатки XVII века

Археологи за время работы в центре Москвы в 2022 году нашли большую коллекцию украшений XVII-XX веков, состоящую из более чем 600 артефактов. В их числе - маленькие перстни-печатки из цветного металла, которые свидетельствуют о наличии в XVII веке моды на детские ювелирные украшения, сообщается во вторник на портале мэра Москвы.

"Зимой прошлого года в Старомонетном переулке археологи обнаружили коллекцию ювелирных изделий, выполненных в XVII-XX веках. Были найдены мужские, женские и детские перстни. Маленькие перстни-печатки из цветного металла свидетельствуют о наличии в XVII веке моды на детские украшения, родители любили украшать и наряжать девочек, прививая им хороший вкус. Возможно, это также являлось символом приобщения к ведению хозяйства: например, дети могли ставить печать на какие-либо товары", - говорится в сообщении.

Помимо детских перстней, в коллекции есть взрослые кольца со вставками из стекла, а также печатки с растительным узором и изображениями мифологических животных. Необычный перстень нашли во время работ в районе Хлебного переулка. Украшение выполнено из белого металла, в центральной его части - стеклянная вставка, под которой ювелир поместил крыло майского жука. Кроме того, в тот период в оформлении были популярны именные вензеля, слова, философские фразы. Специалисты уверены, что разнообразие орнаментов свидетельствует о популярности ювелирных мастеров, которые довольно часто работали по таким индивидуальным заказам. Все найденные украшения относятся к недорогим, так как выполнены из белого металла, латуни, сплава свинца и олова.