Москва одобрила гранты 15 высокотехнологичным компаниям

Средства направят на покупку объектов недвижимости, подключение к инженерным сетям, приобретение оборудования и многое другое.

Фото: Mos.ru Mos.ru

15 высокотехнологичным компаниям Москвы, работающим в медицинской, фармацевтической, ИТ и других отраслях, одобрены гранты на создание и расширение производств. Их сумма составит более 800 миллионов рублей.

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Грантовая программа — одна из частей системной работы по замещению продукции иностранных производителей, покинувших Россию. Она позволит отечественным предприятиям компенсировать затраты на покупку объектов недвижимости, подключение к инженерным сетям, приобретение оборудования и программного обеспечения. Кроме того, средства можно направить на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности или оплату труда сотрудников.

Прием заявок на гранты для развития в столице импортозамещающих производств начался в апреле 2022 года. Такие меры поддержки приняли после введения зарубежных санкций и появления сбоев в поставках иностранной продукции.

Компаниям, которым одобрили гранты, перечислят средства ежегодными траншами на основе расходов, потраченных на проекты. В полном объеме вся сумма поступит до 2024 года. Ее максимальный размер составляет 100 миллионов рублей.

Так, грант в размере 39 миллионов рублей одобрили компании «Медтехнопроект» — производителю изделий, которые используют в разных областях медицины (от сердечно-сосудистой хирургии до травматологии). Специалисты создают протезы синовиальной жидкости, необходимой для здоровья суставов, синтетические протезы кровеносных сосудов и имплантируемые гели.

Средства гранта в компании намерены направить на производство синтетических имплантатов аорты и артерий, чтобы заместить иностранные аналоги.

ИТ-компания «Векас» направит почти шесть миллионов рублей на разработку программного обеспечения для оптимизации производственных процессов промышленных предприятий.

Грант поможет разработчику к 2024 году втрое увеличить свою долю на российском рынке — до 8,4 процента. Софт российской компании дешевле зарубежного аналога и при этом не уступает ему по качеству. В частности, образцы отечественного производителя отличаются высокой адаптивностью: их можно интегрировать с такими популярными программными продуктами, как «Честный знак», 1С и другими.

Производитель бумажной продукции «Ассортимент-5» получил 100 миллионов рублей на выпуск чековой ленты из термобумаги, с массовым дефицитом которой столкнулось большинство магазинов, офисов продаж и заведений сферы услуг весной 2022 года. Продукция компании полностью локальная — производится исключительно из отечественного сырья. За счет грантовой поддержки предприятие планирует к 2024 году завоевать 15 процентов рынка в этом нишевом сегменте.

Компания «Аксилоджик» разрабатывает приборы для контроля микроклимата (измерения относительной влажности и температуры воздуха) на 25 процентов дешевле зарубежных аналогов. В этом году она получила от города грант в 3,5 миллиона рублей. Средства помогут нарастить выпуск продукции на 11 процентов.

Гранты на развитие импортозамещающих производств — лишь часть мер поддержки, которые Московский инновационный кластер (МИК) предоставляет бизнесу. В конце прошлого года кластер открыл «Фабрику прототипов». Сервис помогает компаниям разработать дизайн, проектную документацию и произвести лабораторные прототипы для запуска в производство импортозамещающей продукции.