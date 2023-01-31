Программа реновации: в Перове построят дом на 270 квартир

Территорию озеленят и благоустроят — здесь появятся детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Фото: Проектное решение Проектное решение

Москомархитектура согласовала проект дома, который планируется построить в районе Перово по программе реновации. Новостройку с подземным гаражом планируют возвести по адресу: 2-я Владимирская улица, владения 28–30. Общая площадь здания составит около 27 тысяч квадратных метров.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, три секции дома образуют просторный внутренний двор.

«Три разноэтажные секции будут отделаны фиброцементными панелями и бетонной плиткой под сланец натуральных оттенков. Этот дом станет качественным дополнением застройки, которая появляется в районах, где реализуется программа реновации, и удачно впишется в уже существующую городскую среду», — рассказал Сергей Кузнецов.

Дом рассчитан на 270 квартир. На первых этажах расположатся нежилые помещения. Территорию озеленят и благоустроят — здесь появятся детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

В России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется федеральный проект «Жилье». Он направлен на увеличение объемов жилищного строительства по всей стране.

В Москве развивается жилая застройка. Это происходит в том числе благодаря реализации программы реновации.