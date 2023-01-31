Причал «Сетунь» в Раменках капитально отремонтируют

Эксперты согласовали проект капитального ремонта причала «Сетунь» на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт причала «Сетунь», литер II Воробьевской Андреевской (Лениногорской) набережной реки Москвы» по адресу: Сетуньский мост - мост автодорожный Андреевский, район Раменки Западного административного округа Москвы», - говорится в сообщении.

«Важно, что зона производства работ не затронет зеленые насаждения и после завершения ремонта проектом благоустройства предусматривается восстановление только твердых покрытий», - подчеркивается в материале.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, слова которой приводятся в сообщении, уточнила, что в рамках проекта предусматривается очистка акватории вдоль причала, укрепление дна путем укладки щебня и поверх него слоя из бутового камня. Также специалисты частично переустроят шпунтовую стенку причала и восстановят защитный слой его железобетонных конструкций.