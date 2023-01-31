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55 минут назад

Причал «Сетунь» в Раменках капитально отремонтируют

Агентство «Москва»иещё 1

Эксперты согласовали проект капитального ремонта причала «Сетунь» на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Причал «Сетунь» в Раменках капитально отремонтируют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт причала «Сетунь», литер II Воробьевской Андреевской (Лениногорской) набережной реки Москвы» по адресу: Сетуньский мост - мост автодорожный Андреевский, район Раменки Западного административного округа Москвы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что участок проведения работ располагается в границах особо охраняемой природной территории «Природный заказник «Воробьевы горы».

«Важно, что зона производства работ не затронет зеленые насаждения и после завершения ремонта проектом благоустройства предусматривается восстановление только твердых покрытий», - подчеркивается в материале.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, слова которой приводятся в сообщении, уточнила, что в рамках проекта предусматривается очистка акватории вдоль причала, укрепление дна путем укладки щебня и поверх него слоя из бутового камня. Также специалисты частично переустроят шпунтовую стенку причала и восстановят защитный слой его железобетонных конструкций.

«Работы также включают замену отбойных и швартовных устройств, леерного и перильного ограждений, установку новых металлических пандусов. Помимо этого, большое внимание уделят обновлению гранитного покрытия причала, ступеней и облицовки лестничных сходов», - добавила Яковлева.

Новости Москвы,Анна Яковлева,
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