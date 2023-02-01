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52 минуты назад

"Золотая маска" откроется в Москве в феврале

Газета.Ruиещё 3

В Москве 5 февраля откроется ХХIХ театральный фестиваль "Золотая маска". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу смотра.

"Золотая маска" откроется в Москве в феврале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в программе 66 постановок, которые покажут в 25 странах. На сценах московских театров пройдет более 180 показов.

В премьерный день Малый драматический театр – Театр Европы покажет премьеру "Чайки" режиссера и худрука Льва Додина в Театре на Таганке. Постановку в рамках нового внеконкурсного проекта "Мастер" также представят 6 и 7 февраля.

Основную программу "Золотой маски" дополнят другие внеконкурсные проекты: "Маска Плюс", "Детский Weekend", Theatrum, "Золотая маска Online", "Золотая маска в кино", Форум театров малых городов, фестивали в городах России.

В День театра 27 марта в Бетховенском зале Большого театра пройдет вручение специальной премии "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" - премии получат солистка Большого театра Маквала Касрашвили, художник и педагог Виктор Архипов, солистка театра оперетты Светлана Варгузова, актриса БДТ им. Товстоногова Светлана Крючкова и другие.

Премия и фестиваль "Золотая маска" были учреждены в 1993 году СТД РФ. Лауреатов в конкурсных номинациях объявят на церемонии вручения премии, которая пройдет 22 апреля на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Ранее сообщалось, что МХТ имени А.П.Чехова приедет с большими гастролями в Петербург.

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